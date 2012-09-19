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"تعليم جدة" يختتم  فعاليات برنامجي "سمو" و"إسهام" لتأهيل الفرق المدرسية

استفاد منهما 80 متدربًا ومتدربةً من منسوبيه ومنسوباته

رعى المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، الحفل الختامي للبرنامجين التأهيليين "إسهام" و"سمو"، واللذين نفذتهما مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بالتعاون مع تعليم جدة، واستفاد منهما 80 متدرباً ومتدربةً من منسوبيه ومنسوباته.

جاء ذلك، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ممدوح الحربي، بفندق راديسون بلو شارع قريش.

وأشاد مدير عام تعليم جدة، في كلمته خلال الحفل، بجهود مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية في الاختيار النوعي للبرامج المقدمة لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة ومنها برنامجي "إسهام" و"سمو" لتأهيل الفرق المدرسية بجدة، والتي تسهم في تطوير وتنمية قدرات المتدربين من قادة المدارس والمعلمين والموجهين الطلابيين وغيرهم.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج المهارية لها أثر كبير وإيجابي ينعكس على إثراء الميدان التعليمي بجدة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المهندس ممدوح الحربي، أن برنامج "إسهام" تدرب فيه المستفيدون والمستفيدات على زيادة الوعي والإدراك بأهمية ممارسة مهارات القرن 21 إلى جانب تلقيهم تطبيقات عملية لبناء تلك المهارات وإعداد وتنفيذ الخطط المدرسية بشكل صحيح.

وقال إن برنامج "سمو" يهدف لمساندة القيادات المدرسية لممارسة مهارات القائد المُلهم من خلال ثقافة المجتمعات المهنية والتأكيد على أهمية التنمية المهنية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030م إلى جانب استعراض أدوات التحفيز والمشاركة والدعم لبناء الخطط المدرسية باحترافية من خلال ورش تدريبية على مدى ثلاثة أيام.

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"تعليم جدة" يختتم  فعاليات برنامجي "سمو" و"إسهام" لتأهيل الفرق المدرسية
سبق

رعى المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، الحفل الختامي للبرنامجين التأهيليين "إسهام" و"سمو"، واللذين نفذتهما مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بالتعاون مع تعليم جدة، واستفاد منهما 80 متدرباً ومتدربةً من منسوبيه ومنسوباته.

جاء ذلك، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ممدوح الحربي، بفندق راديسون بلو شارع قريش.

وأشاد مدير عام تعليم جدة، في كلمته خلال الحفل، بجهود مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية في الاختيار النوعي للبرامج المقدمة لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة ومنها برنامجي "إسهام" و"سمو" لتأهيل الفرق المدرسية بجدة، والتي تسهم في تطوير وتنمية قدرات المتدربين من قادة المدارس والمعلمين والموجهين الطلابيين وغيرهم.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج المهارية لها أثر كبير وإيجابي ينعكس على إثراء الميدان التعليمي بجدة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المهندس ممدوح الحربي، أن برنامج "إسهام" تدرب فيه المستفيدون والمستفيدات على زيادة الوعي والإدراك بأهمية ممارسة مهارات القرن 21 إلى جانب تلقيهم تطبيقات عملية لبناء تلك المهارات وإعداد وتنفيذ الخطط المدرسية بشكل صحيح.

وقال إن برنامج "سمو" يهدف لمساندة القيادات المدرسية لممارسة مهارات القائد المُلهم من خلال ثقافة المجتمعات المهنية والتأكيد على أهمية التنمية المهنية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030م إلى جانب استعراض أدوات التحفيز والمشاركة والدعم لبناء الخطط المدرسية باحترافية من خلال ورش تدريبية على مدى ثلاثة أيام.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
07:48 PM

"تعليم جدة" يختتم  فعاليات برنامجي "سمو" و"إسهام" لتأهيل الفرق المدرسية

استفاد منهما 80 متدربًا ومتدربةً من منسوبيه ومنسوباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، الحفل الختامي للبرنامجين التأهيليين "إسهام" و"سمو"، واللذين نفذتهما مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بالتعاون مع تعليم جدة، واستفاد منهما 80 متدرباً ومتدربةً من منسوبيه ومنسوباته.

جاء ذلك، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ممدوح الحربي، بفندق راديسون بلو شارع قريش.

وأشاد مدير عام تعليم جدة، في كلمته خلال الحفل، بجهود مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية في الاختيار النوعي للبرامج المقدمة لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة ومنها برنامجي "إسهام" و"سمو" لتأهيل الفرق المدرسية بجدة، والتي تسهم في تطوير وتنمية قدرات المتدربين من قادة المدارس والمعلمين والموجهين الطلابيين وغيرهم.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج المهارية لها أثر كبير وإيجابي ينعكس على إثراء الميدان التعليمي بجدة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المهندس ممدوح الحربي، أن برنامج "إسهام" تدرب فيه المستفيدون والمستفيدات على زيادة الوعي والإدراك بأهمية ممارسة مهارات القرن 21 إلى جانب تلقيهم تطبيقات عملية لبناء تلك المهارات وإعداد وتنفيذ الخطط المدرسية بشكل صحيح.

وقال إن برنامج "سمو" يهدف لمساندة القيادات المدرسية لممارسة مهارات القائد المُلهم من خلال ثقافة المجتمعات المهنية والتأكيد على أهمية التنمية المهنية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030م إلى جانب استعراض أدوات التحفيز والمشاركة والدعم لبناء الخطط المدرسية باحترافية من خلال ورش تدريبية على مدى ثلاثة أيام.

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