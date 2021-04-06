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وحدة البيئة والزراعة بـ"ترج بيشة" تعيد زراعة شجرة معمرة

بعد سقوطها بسبب انجراف التربة حولها بفعل السيول

نجحت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز ترج، غرب بيشة، في إعادة زراعة شجرة سدر معمّرة، بأحد مواقع المراعي في ترج.

وسقطت الشجرة المعمرة؛ بسبب انجراف التربة حولها بسبب الأمطار.

وعلى الفور؛ باشرت الوحدة الموقع بإحضار المعدات اللازمة، بالتعاون مع مكتب البلدية بترج وإعادة زراعتها وريها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدة البيئة والزراعة بـ"ترج بيشة" تعيد زراعة شجرة معمرة
سبق

نجحت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز ترج، غرب بيشة، في إعادة زراعة شجرة سدر معمّرة، بأحد مواقع المراعي في ترج.

وسقطت الشجرة المعمرة؛ بسبب انجراف التربة حولها بسبب الأمطار.

وعلى الفور؛ باشرت الوحدة الموقع بإحضار المعدات اللازمة، بالتعاون مع مكتب البلدية بترج وإعادة زراعتها وريها.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
03:01 PM

وحدة البيئة والزراعة بـ"ترج بيشة" تعيد زراعة شجرة معمرة

بعد سقوطها بسبب انجراف التربة حولها بفعل السيول

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سويد الحارثي - بيشة
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نجحت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز ترج، غرب بيشة، في إعادة زراعة شجرة سدر معمّرة، بأحد مواقع المراعي في ترج.

وسقطت الشجرة المعمرة؛ بسبب انجراف التربة حولها بسبب الأمطار.

وعلى الفور؛ باشرت الوحدة الموقع بإحضار المعدات اللازمة، بالتعاون مع مكتب البلدية بترج وإعادة زراعتها وريها.

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