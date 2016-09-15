النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث انقلاب مروري يُصيب 6 من أسرة واحدة بقرشيات الطائف

إصابات متفاوتة للزوج وزوجته و4 أبناء والجميع إلى مستشفى سلطان العسكري

أُصيبَ قائد مركبة وزوجته بحالة توقف قلب وتنفس، فيما أُصيبَ طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب في منطقة القرشيات شمال الطائف.

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغاً عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق الرياض تحديداً في منطقة القرشيات، مما نتج عنه عدد من الإصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع جيب تقل عائلة.

وأضاف الثبيتي أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ٦ حالات إسعافية.

وذكر "الثبيتي" أن الفرقة قامت بعملية الفرز حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حادث انقلاب مروري يُصيب 6 من أسرة واحدة بقرشيات الطائف
سبق

أُصيبَ قائد مركبة وزوجته بحالة توقف قلب وتنفس، فيما أُصيبَ طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب في منطقة القرشيات شمال الطائف.

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغاً عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق الرياض تحديداً في منطقة القرشيات، مما نتج عنه عدد من الإصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع جيب تقل عائلة.

وأضاف الثبيتي أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ٦ حالات إسعافية.

وذكر "الثبيتي" أن الفرقة قامت بعملية الفرز حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
01:57 AM

حادث انقلاب مروري يُصيب 6 من أسرة واحدة بقرشيات الطائف

إصابات متفاوتة للزوج وزوجته و4 أبناء والجميع إلى مستشفى سلطان العسكري

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
3,370

أُصيبَ قائد مركبة وزوجته بحالة توقف قلب وتنفس، فيما أُصيبَ طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب في منطقة القرشيات شمال الطائف.

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغاً عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق الرياض تحديداً في منطقة القرشيات، مما نتج عنه عدد من الإصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع جيب تقل عائلة.

وأضاف الثبيتي أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ٦ حالات إسعافية.

وذكر "الثبيتي" أن الفرقة قامت بعملية الفرز حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة