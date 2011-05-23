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بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو"

مازال القرار معلقاً والحسم بيد الرئيس

قالت تقارير صحفية برتغالية إن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض ضخم للمدرب كونسيساو مدرب نادي بورتو الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب قبل أسبوعين من الآن راتباً يبلغ 8 ملايين يورو سنوياً.

وتابعت أن الهلال عرض على المدرب عقداً بموسمين استناداً لتقارير سابقة تشير لرغبة المدرب في الرحيل عن بورتو.

الصحف قالت إن كونسيساو رفض مناقشة العرض الهلالي حتى يجتمع مع رئيس ناديه الحالي بورتو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو"
سبق

قالت تقارير صحفية برتغالية إن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض ضخم للمدرب كونسيساو مدرب نادي بورتو الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب قبل أسبوعين من الآن راتباً يبلغ 8 ملايين يورو سنوياً.

وتابعت أن الهلال عرض على المدرب عقداً بموسمين استناداً لتقارير سابقة تشير لرغبة المدرب في الرحيل عن بورتو.

الصحف قالت إن كونسيساو رفض مناقشة العرض الهلالي حتى يجتمع مع رئيس ناديه الحالي بورتو.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:31 PM

بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو"

مازال القرار معلقاً والحسم بيد الرئيس

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
3,324

قالت تقارير صحفية برتغالية إن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض ضخم للمدرب كونسيساو مدرب نادي بورتو الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب قبل أسبوعين من الآن راتباً يبلغ 8 ملايين يورو سنوياً.

وتابعت أن الهلال عرض على المدرب عقداً بموسمين استناداً لتقارير سابقة تشير لرغبة المدرب في الرحيل عن بورتو.

الصحف قالت إن كونسيساو رفض مناقشة العرض الهلالي حتى يجتمع مع رئيس ناديه الحالي بورتو.

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