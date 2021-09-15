"الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.