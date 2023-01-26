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دفعه من أعلى الدرج وهرب .."شرطة الكعكية" تحقق في مقتل "خمسيني" على يد شاب بسوق "الحلقة"

الجهات الأمنية باشرت القضية وتكثف جهودها بحثًا عن الجاني

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في قضية شبهة جنائية بمقتل مقيم يبلغ من العمر 51 عامًا من الجنسية البرماوية بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من بني جلدته بدفعه من مرتفع وسقط على رأسه وتوفي على إثرها بسوق الحلقة بالكعكية.

وبحسب مصادر "سبق"، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من مستشفى النور التخصصي قسم الطوارئ بمكة المكرمة يفيد بحضور حالة لشخص مصاب وتوفي أثناء وجوده بالمستشفى وزوجة المصاب تفيد بأنه يوجد شخص قام بدفعه وسقط من أعلى درج وتوجد شبهة جنائية.. الشخص المتوفي من الجنسية البرماوية يبلغ من العمر ٥١ عامًا إثر إصابته في رأسه بعد السقوط من مرتفع بسبب خلاف مع شخص وقع في حي الكعكية خلف الحلقة ثم هرب من الموقع نفسه، فيما باشرت الجهات الأمنية وجارٍ القبض عن الجاني واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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دفعه من أعلى الدرج وهرب .."شرطة الكعكية" تحقق في مقتل "خمسيني" على يد شاب بسوق "الحلقة"
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في قضية شبهة جنائية بمقتل مقيم يبلغ من العمر 51 عامًا من الجنسية البرماوية بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من بني جلدته بدفعه من مرتفع وسقط على رأسه وتوفي على إثرها بسوق الحلقة بالكعكية.

وبحسب مصادر "سبق"، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من مستشفى النور التخصصي قسم الطوارئ بمكة المكرمة يفيد بحضور حالة لشخص مصاب وتوفي أثناء وجوده بالمستشفى وزوجة المصاب تفيد بأنه يوجد شخص قام بدفعه وسقط من أعلى درج وتوجد شبهة جنائية.. الشخص المتوفي من الجنسية البرماوية يبلغ من العمر ٥١ عامًا إثر إصابته في رأسه بعد السقوط من مرتفع بسبب خلاف مع شخص وقع في حي الكعكية خلف الحلقة ثم هرب من الموقع نفسه، فيما باشرت الجهات الأمنية وجارٍ القبض عن الجاني واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:27 PM

دفعه من أعلى الدرج وهرب .."شرطة الكعكية" تحقق في مقتل "خمسيني" على يد شاب بسوق "الحلقة"

الجهات الأمنية باشرت القضية وتكثف جهودها بحثًا عن الجاني

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
11,549

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في قضية شبهة جنائية بمقتل مقيم يبلغ من العمر 51 عامًا من الجنسية البرماوية بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من بني جلدته بدفعه من مرتفع وسقط على رأسه وتوفي على إثرها بسوق الحلقة بالكعكية.

وبحسب مصادر "سبق"، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من مستشفى النور التخصصي قسم الطوارئ بمكة المكرمة يفيد بحضور حالة لشخص مصاب وتوفي أثناء وجوده بالمستشفى وزوجة المصاب تفيد بأنه يوجد شخص قام بدفعه وسقط من أعلى درج وتوجد شبهة جنائية.. الشخص المتوفي من الجنسية البرماوية يبلغ من العمر ٥١ عامًا إثر إصابته في رأسه بعد السقوط من مرتفع بسبب خلاف مع شخص وقع في حي الكعكية خلف الحلقة ثم هرب من الموقع نفسه، فيما باشرت الجهات الأمنية وجارٍ القبض عن الجاني واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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