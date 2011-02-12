مأساة يمنية.. الحوثيون يقتلون 3 أطفال أشقاء بمقذوف صاروخي

انفجر في الضحايا بمدينة حريب بمأرب.. وعدد القتلى في يناير 36

مازالت ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكها ضد الأبرياء المدنيين، حيث قُتل ثلاثة أطفال أشقاء في محافظة مأرب من جرّاء انفجار مقذوف صاروخي.

جاء ذلك في بيان للمرصد اليمني للألغام، وهو منظمة غير حكومية، تُعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر، غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.

وأفاد البيان بمقتل 3 أطفال أشقاء نتيجة انفجار مقذوف صاروخي في مدينة حريب بمحافظة مأرب.

وكان المرصد، قد أعلن مقتل 36 شخصاً نتيجة الألغام والعبوات الناسفة في عددٍ من محافظات البلاد خلال يناير الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين؛ فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في اليمن أكثر من مليون لغم.