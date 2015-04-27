المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

بمشاركة 8 رماة و6 راميات

يواصل المنتخب السعودي للسهام تدريباته الاعتيادية في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض بقيادة مدير الجهاز الفني بول روبرتس، ومساعده الوطني محمد مذكور.

ويخضع رماة الأخضر لمعسكر مفتوح في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض استعدادًا للمشاركات الخارجية المقبلة (البطولة العربية ببغداد وكأس العالم بباريس والتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو)؛ حيث يستمر معسكر السهام حتى التاسع من شهر مايو المقبل بمشاركة 8 رماة: راشد السبيعي، عبد الرحمن الموسى، نواف قاري من مركز الرياض، منصور علوي، عبد الله الحارثي، صلاح الشمراني، محمد راسم من مركز جدة، وسلطان قشاش من مركز الباحة. فيما تشارك في المعسكر ست راميات: مشاعل العتيبي، شادن المرشود، هيفاء الخنيزان، سارة بن سلوم، عفاف السبيعي، لولوة الدامر.