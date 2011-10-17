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إسطبل "فيصل بن خالد" يخطف كأسَيْ آسيا ونيوزيلندا وأستراليا

الجواد "جلامير" يحقق جائزة تحدي الخيل العربية الأصيلة

توَّج المدير العام لسباق الخيل سالم بن محفوظ إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس آسيا، وكأس نيوزيلندا وأستراليا، وذلك في حفل نادي سباقات الخيل الـ30 الذي أُقيم أمس السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض. وتخلل الحفل ثلاثة أشواط رئيسية، إضافة إلى ثمانية أشواط مختلفة الدرجات والتصنيفات.

فيما خطفت الفرس يسمه ابنة الفحل شيف هافوك للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس آسيا بعد فوزها بالمركز الأول للشوط الخامس، فيما حقق الجواد بريك فيلد ابن الفحل هاي شابرال كأس نيوزيلندا وأستراليا عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط السابع.

وفاز الجواد جلامير ابن الفحل عامر للمالك رائد خلف عبدالهادي العنزي بجائزة الشوط الثامن تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة، وفي الشوط الأول فاز الجواد سلفان ابن الفحل آرتيكال أوف فايث للمالك ماجد البقمي بالمركز الأول، فيما خطف بطولة الشوط الثاني الجواد طموح الثريا ابن الفحل فاينست إرتسان للمالك معاذ عبدالله المنيف، وجاء في المركز الأول للشوط الثالث الجواد دامسكينو ابن الفحل الحراق للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي الشوط الرابع فازت الفرس هدية نورة ابنة الفحل بانديني للمالك بندر بن فيحان الحارثي بالمركز الأول.

فيما جاء الجواد نيم ذا ويند ابن الفحل تورنادر للمالك رفاعي صنت الغريبان في المركز الأول للشوط السادس، وفي الشوط التاسع حقق الجواد دايان ابن الفحل نوثرن آفليت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وحقق الجواد إمارات كرانسي ابن الفحل محرر لإسطبل الغريبان المركز الأول في الشوط العاشر، وفي الشوط الحادي عشر (الأخير) جاء الجواد الغويفات ابن الفحل دانس ويذ رافينس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول.

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إسطبل "فيصل بن خالد" يخطف كأسَيْ آسيا ونيوزيلندا وأستراليا
سبق

توَّج المدير العام لسباق الخيل سالم بن محفوظ إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس آسيا، وكأس نيوزيلندا وأستراليا، وذلك في حفل نادي سباقات الخيل الـ30 الذي أُقيم أمس السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض. وتخلل الحفل ثلاثة أشواط رئيسية، إضافة إلى ثمانية أشواط مختلفة الدرجات والتصنيفات.

فيما خطفت الفرس يسمه ابنة الفحل شيف هافوك للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس آسيا بعد فوزها بالمركز الأول للشوط الخامس، فيما حقق الجواد بريك فيلد ابن الفحل هاي شابرال كأس نيوزيلندا وأستراليا عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط السابع.

وفاز الجواد جلامير ابن الفحل عامر للمالك رائد خلف عبدالهادي العنزي بجائزة الشوط الثامن تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة، وفي الشوط الأول فاز الجواد سلفان ابن الفحل آرتيكال أوف فايث للمالك ماجد البقمي بالمركز الأول، فيما خطف بطولة الشوط الثاني الجواد طموح الثريا ابن الفحل فاينست إرتسان للمالك معاذ عبدالله المنيف، وجاء في المركز الأول للشوط الثالث الجواد دامسكينو ابن الفحل الحراق للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي الشوط الرابع فازت الفرس هدية نورة ابنة الفحل بانديني للمالك بندر بن فيحان الحارثي بالمركز الأول.

فيما جاء الجواد نيم ذا ويند ابن الفحل تورنادر للمالك رفاعي صنت الغريبان في المركز الأول للشوط السادس، وفي الشوط التاسع حقق الجواد دايان ابن الفحل نوثرن آفليت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وحقق الجواد إمارات كرانسي ابن الفحل محرر لإسطبل الغريبان المركز الأول في الشوط العاشر، وفي الشوط الحادي عشر (الأخير) جاء الجواد الغويفات ابن الفحل دانس ويذ رافينس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:16 AM

إسطبل "فيصل بن خالد" يخطف كأسَيْ آسيا ونيوزيلندا وأستراليا

الجواد "جلامير" يحقق جائزة تحدي الخيل العربية الأصيلة

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نافل السبيعي - الرياض
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توَّج المدير العام لسباق الخيل سالم بن محفوظ إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس آسيا، وكأس نيوزيلندا وأستراليا، وذلك في حفل نادي سباقات الخيل الـ30 الذي أُقيم أمس السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض. وتخلل الحفل ثلاثة أشواط رئيسية، إضافة إلى ثمانية أشواط مختلفة الدرجات والتصنيفات.

فيما خطفت الفرس يسمه ابنة الفحل شيف هافوك للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس آسيا بعد فوزها بالمركز الأول للشوط الخامس، فيما حقق الجواد بريك فيلد ابن الفحل هاي شابرال كأس نيوزيلندا وأستراليا عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط السابع.

وفاز الجواد جلامير ابن الفحل عامر للمالك رائد خلف عبدالهادي العنزي بجائزة الشوط الثامن تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة، وفي الشوط الأول فاز الجواد سلفان ابن الفحل آرتيكال أوف فايث للمالك ماجد البقمي بالمركز الأول، فيما خطف بطولة الشوط الثاني الجواد طموح الثريا ابن الفحل فاينست إرتسان للمالك معاذ عبدالله المنيف، وجاء في المركز الأول للشوط الثالث الجواد دامسكينو ابن الفحل الحراق للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي الشوط الرابع فازت الفرس هدية نورة ابنة الفحل بانديني للمالك بندر بن فيحان الحارثي بالمركز الأول.

فيما جاء الجواد نيم ذا ويند ابن الفحل تورنادر للمالك رفاعي صنت الغريبان في المركز الأول للشوط السادس، وفي الشوط التاسع حقق الجواد دايان ابن الفحل نوثرن آفليت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وحقق الجواد إمارات كرانسي ابن الفحل محرر لإسطبل الغريبان المركز الأول في الشوط العاشر، وفي الشوط الحادي عشر (الأخير) جاء الجواد الغويفات ابن الفحل دانس ويذ رافينس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول.

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