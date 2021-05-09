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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى انعدام الرؤية

‫ نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
سبق

‫ نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:55 AM
اخر تعديل
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
05:49 PM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى انعدام الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,984

‫ نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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