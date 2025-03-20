قاعدتُها بلسم شفاء وقلبها "أب رحيم".. كلمة الملك كما يراها "اللحيدان"

قال: لها الأثر الكبير في نفوس الجموع ومنطلقها إنساني وصحي ومعيشي

أكد مدير جامعة فهد بن سلطان منطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كلمة موجزة شاملة، قاعدتُها ومنطلقها الجانب الإنساني والصحي والمعيشي، كلمة لها الأثر الكبير على الأمان في النفوس وأنها بلسم الشفاء لجميع المصابين.

وأضاف "اللحيدان"، أن الكلمة لا تُستغرب من قلب أب رحيم بأبناء شعبه، حَفِظ الله والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وبلادنا من كل سوء ومكروه.