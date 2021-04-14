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النصر "يتعطل" أمام الوحدات الأردني .. بالتعادل السلبي

في افتتاح مباريات دوري أبطال آسيا

خرج النصر بالتعادل السلبي أمام ضيفه الوحدات الأردني، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة - الجولة الأولى - من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محاولات لاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري لبلوغ مرمى حارس الوحدات أحمد عبد الستار، لكن دون جدوى، كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 65 عدة تغييرات في صفوف الفريق، لكن الحال لم يتغير.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا بنقطة ومثلها للوحدات (الرابع)، مع فارق الأهداف لصالح المتصدر فولاد، والسد ثانيًا.

يُذكر أن المجموعة الرابعة تضم أندية ( النصر السعودي، الوحدات الأردني، السد القطري وفولاد الإيراني).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر "يتعطل" أمام الوحدات الأردني .. بالتعادل السلبي
سبق

خرج النصر بالتعادل السلبي أمام ضيفه الوحدات الأردني، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة - الجولة الأولى - من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محاولات لاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري لبلوغ مرمى حارس الوحدات أحمد عبد الستار، لكن دون جدوى، كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 65 عدة تغييرات في صفوف الفريق، لكن الحال لم يتغير.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا بنقطة ومثلها للوحدات (الرابع)، مع فارق الأهداف لصالح المتصدر فولاد، والسد ثانيًا.

يُذكر أن المجموعة الرابعة تضم أندية ( النصر السعودي، الوحدات الأردني، السد القطري وفولاد الإيراني).

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
11:08 PM

النصر "يتعطل" أمام الوحدات الأردني .. بالتعادل السلبي

في افتتاح مباريات دوري أبطال آسيا

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
262

خرج النصر بالتعادل السلبي أمام ضيفه الوحدات الأردني، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة - الجولة الأولى - من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محاولات لاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري لبلوغ مرمى حارس الوحدات أحمد عبد الستار، لكن دون جدوى، كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 65 عدة تغييرات في صفوف الفريق، لكن الحال لم يتغير.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا بنقطة ومثلها للوحدات (الرابع)، مع فارق الأهداف لصالح المتصدر فولاد، والسد ثانيًا.

يُذكر أن المجموعة الرابعة تضم أندية ( النصر السعودي، الوحدات الأردني، السد القطري وفولاد الإيراني).

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