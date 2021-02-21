"محافظ الليث" يدشّن أول أماكن لقاح كورونا بمركز صحي المحافظة

بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

دشّن اليوم الأحد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي؛ أول مركز لقاح كورونا بمحافظة الليث، بمركز صحي الليث التابع لمستشفى الليث العام، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية كافة.

تأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة الصحة على تخفيف أعباء ومشقة السفر عن المواطنين بمحافظة الليث ومراكزها العشرة التي يتجاوز عددهم أكثر من 120 ألف نسمة، بعد أن كان سكان المحافظة يقطعون مسافة 400 كلم ذهاباً وإياباً لمحافظة جدة للحصول على اللقاح.

وتوافد المواطنون اليوم الأحد والذين سبق لهم تسجيل المواعيد من خلال تطبيق "صحتي" إلى مركز صحي الليث الذي يشتمل على ثلاث عيادات تقدم خدماتها للراغبين في الحصول على اللقاح على مدار 16 ساعة، وذلك من الساعة 8 (ص) حتى الساعة 12 (منتصف الليل) طوال أيام الأسبوع.

ورفع محافظ الليث، شكره وتقديره لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على ما يولونه من عناية لهذا البلد، كما شكر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ونائبه -حفظهما الله- على ما يبذلونه لخدمة محافظة الليث، وكذلك قدّم شكره لوزير الصحة، على ما يقدمونه من رعاية واهتمام بالجانب الصحي لمحافظة الليث وبقية مناطق المملكة في ظل هذه الجائحة.

وقال محافظ الليث: عاشت السعودية من فخر إلى فخر، فقد رأيت اليوم في مركز صحي الليث ما يثلج الصدر ووجدت التكاتف بين المسؤولين والأهالي بالمحافظة.

من جهته، قال مدير مستشفى الليث العام طارق العيافي لـ "سبق": كلنا فرح وغبطة بنعمة الله ولطفه وكلنا أمل في قرب الفرج -بإذن الله- بمناسبة افتتاح مركز اللقاحات بمحافظة الليث، نشعر بالسعادة والفخر لجهود حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في مكافحة هذا الوباء وهي تبذل الغالي والنفيس لحماية كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، ونشعر بالزهو ونحن في ميدان العطاء والوفاء للوطن والمواطن نقدم الخدمة ونؤدي الواجب وننفذ توجيهات وزارتنا الموفقة.

وأضاف العيافي: ندعو المواطنين جميعا إلى المسارعة لأخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع من أجل سرعة العودة الى الحياة الطبيعية، ولا يفوتني هنا أن أشكر وزارة الصحة ووزيرها الفذ وكذلك المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة ومديرها العام وكذلك منسوبي مستشفى الليث الذين تفانوا واجتهدوا، ونسأل الله أن يكلل جهودنا بالنجاح.

وكانت وزارة الصحة قد دعت الراغبين في أخذ اللقاح إلى معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق (صحتي)، حسب الفئات المستهدفة.

جديرٌ بالذكر أن مركز صحي الليث منذ تولي أحمد البركاتي؛ دفة الإدارة، حصل على الترتيب الرابع على مستوى المملكة في تقييم الزائر السري لعام 2020، والترتيب الأول على مستوى صحة جدة عدة مرات.