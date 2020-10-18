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مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات

للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:42 AM

مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات

للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

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