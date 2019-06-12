النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

"الكويت" عن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها: تصعيد خطير وتقويض للجهود

أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها

أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكويت" عن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها: تصعيد خطير وتقويض للجهود
سبق

أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:28 PM

"الكويت" عن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها: تصعيد خطير وتقويض للجهود

أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
1
442

أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,618
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,418
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,231

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة