المواطن "الريشي".. متخصص في إعداد الحنيذ باللحم من 40 عاماً

تعد مصدر رزق له ولأسرته.. وتأخذ الكثير من الجهد والوقت

تعد وجبة الحنيذ باللحم، الوجبة المفضلة إن لم تكن الأولى بالنسبة للسعوديين وكثير من الخليجيين، حيث تمتاز بطعم خاص ولها طقوس مختلفة عن أي وجبة أخرى.

المواطن، جابر الريشي، أحد سكان محافظة محايل عسير، يقول إنه يقوم بتجهيز وجبة الحنيذ منذ 40 عاماً، فهي تعد مصدر رزق له ولأسرته، حيث يعتبر إعدادها أمراً مجهداً.

وأضاف الريشي لـ"سبق" أن الإعداد يأخد وقتاً ليس بالقليل في التجهيز، موضحاً أنه يصل عدد ما يتم إعداده من 20 إلى 50 وجبة يومياً، غير أيام الإجازات والعطل الرسمية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البعض يحاولون استخدام اسمه في ترويج هذا النوع من الأطعمة، لتميزه وشهرته التي أخذت أبعاداً كبيرة لدى أوساط المجتمع، وطالبهم بعدم الإقدام على مثل هذا العمل وأنه سوف يتم مقاضاتهم إن لزم الأمر.