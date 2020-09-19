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وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي، بعد صراع مع المرض.
وأوضح موقع "موازييك إف إم" أن الرئيس الأسبق توفي اليوم الخميس، في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.
ولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.
وعين زين العابدين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
سبق

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي، بعد صراع مع المرض.
وأوضح موقع "موازييك إف إم" أن الرئيس الأسبق توفي اليوم الخميس، في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.
ولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.
وعين زين العابدين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:33 PM

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

بعد صراع مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,754

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي، بعد صراع مع المرض.
وأوضح موقع "موازييك إف إم" أن الرئيس الأسبق توفي اليوم الخميس، في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.
ولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.
وعين زين العابدين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

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