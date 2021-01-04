أمير قطر يرأس غدًا وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في السعودية.
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في السعودية.
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في السعودية.
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في السعودية.