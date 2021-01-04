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أمير قطر يرأس غدًا وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في ‫السعودية.

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أمير قطر يرأس غدًا وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون
سبق

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في ‫السعودية.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:29 PM

أمير قطر يرأس غدًا وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون

A A A
خالد الشاماني - الرياض
13
14,555

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد دولة ‫قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في ‫السعودية.

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