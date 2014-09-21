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"النقل" تنجز شبكات طرق بطول 2923 كم واستكمال ازدواج طريق "نجران- شرورة - الوديعة"

ضمن الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين وولي العهد

أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران 2923 كيلومترًا و88 جسرًا من الطرق بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ضمن الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تحقيق رفاهية واستقرار المواطن والمقيم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بنجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، أن فرع وزارة النقل بالمنطقة أنجز خلال العام الماضي 5 مشاريع لاستكمال شبكات الطرق بطول 179 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 616.022.414 مليون ريال، كما أنجز 3 مشروعات لرفع السلامة المرورية على الطرق بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 46 مليون ريال.

وأشار المهندس آل عطشان إلى أن المشروعات المنجزة شملت استكمال ازدواج طريق نجران- شرورة – الوديعة، بطول 157 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 380.854.316 ريالًا، واستكمال الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية، واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان في مدينة نجران بطول 22.4 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 189.158.043 ريالًا، إضافة إلى تجهيزات أجهزة السلامة المرورية،وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت 30.010.055 ريالًا، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ9.000.000 ريال، وتجهيزات السياج العالي الشد على عددٍ من الطرق بتكلفة تقدر بـ7.000.000 ريال، وتنفيذ أعمال الحواجز الواقية بتكلفة تقدر 4000000 ريال.

وأبان آل عطشان أن المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة تبلغ 4 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ330 مليون ريال، تشمل استكمال الطريق الواصل بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد المحاذي لموقع جامعة نجران من الجهة الغربية بطول 10.22 كيلو مترات، واستكمال المجموعة الخامسة من الطرق الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها، إضافة إلى إنارة طريق بئر عسكر- النقعاء ،واستكمال الأعمال المتبقية لتنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية بطول 5.725 كيلومترًا، إلى جانب مشروعات مبادرات رفع السلامة المرورية الجاري تنفيذها في بتكلفة إجمالية تقدر بـ27 مليون ريال، لتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط، وإنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنجز شبكات طرق بطول 2923 كم واستكمال ازدواج طريق "نجران- شرورة - الوديعة"
سبق

أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران 2923 كيلومترًا و88 جسرًا من الطرق بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ضمن الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تحقيق رفاهية واستقرار المواطن والمقيم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بنجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، أن فرع وزارة النقل بالمنطقة أنجز خلال العام الماضي 5 مشاريع لاستكمال شبكات الطرق بطول 179 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 616.022.414 مليون ريال، كما أنجز 3 مشروعات لرفع السلامة المرورية على الطرق بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 46 مليون ريال.

وأشار المهندس آل عطشان إلى أن المشروعات المنجزة شملت استكمال ازدواج طريق نجران- شرورة – الوديعة، بطول 157 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 380.854.316 ريالًا، واستكمال الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية، واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان في مدينة نجران بطول 22.4 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 189.158.043 ريالًا، إضافة إلى تجهيزات أجهزة السلامة المرورية،وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت 30.010.055 ريالًا، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ9.000.000 ريال، وتجهيزات السياج العالي الشد على عددٍ من الطرق بتكلفة تقدر بـ7.000.000 ريال، وتنفيذ أعمال الحواجز الواقية بتكلفة تقدر 4000000 ريال.

وأبان آل عطشان أن المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة تبلغ 4 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ330 مليون ريال، تشمل استكمال الطريق الواصل بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد المحاذي لموقع جامعة نجران من الجهة الغربية بطول 10.22 كيلو مترات، واستكمال المجموعة الخامسة من الطرق الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها، إضافة إلى إنارة طريق بئر عسكر- النقعاء ،واستكمال الأعمال المتبقية لتنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية بطول 5.725 كيلومترًا، إلى جانب مشروعات مبادرات رفع السلامة المرورية الجاري تنفيذها في بتكلفة إجمالية تقدر بـ27 مليون ريال، لتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط، وإنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:39 PM

"النقل" تنجز شبكات طرق بطول 2923 كم واستكمال ازدواج طريق "نجران- شرورة - الوديعة"

ضمن الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران 2923 كيلومترًا و88 جسرًا من الطرق بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ضمن الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تحقيق رفاهية واستقرار المواطن والمقيم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بنجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، أن فرع وزارة النقل بالمنطقة أنجز خلال العام الماضي 5 مشاريع لاستكمال شبكات الطرق بطول 179 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 616.022.414 مليون ريال، كما أنجز 3 مشروعات لرفع السلامة المرورية على الطرق بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 46 مليون ريال.

وأشار المهندس آل عطشان إلى أن المشروعات المنجزة شملت استكمال ازدواج طريق نجران- شرورة – الوديعة، بطول 157 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 380.854.316 ريالًا، واستكمال الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية، واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان في مدينة نجران بطول 22.4 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 189.158.043 ريالًا، إضافة إلى تجهيزات أجهزة السلامة المرورية،وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت 30.010.055 ريالًا، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ9.000.000 ريال، وتجهيزات السياج العالي الشد على عددٍ من الطرق بتكلفة تقدر بـ7.000.000 ريال، وتنفيذ أعمال الحواجز الواقية بتكلفة تقدر 4000000 ريال.

وأبان آل عطشان أن المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة تبلغ 4 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ330 مليون ريال، تشمل استكمال الطريق الواصل بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد المحاذي لموقع جامعة نجران من الجهة الغربية بطول 10.22 كيلو مترات، واستكمال المجموعة الخامسة من الطرق الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها، إضافة إلى إنارة طريق بئر عسكر- النقعاء ،واستكمال الأعمال المتبقية لتنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط الخضراء مع طريق نجران- شرورة إلى الحصينية بطول 5.725 كيلومترًا، إلى جانب مشروعات مبادرات رفع السلامة المرورية الجاري تنفيذها في بتكلفة إجمالية تقدر بـ27 مليون ريال، لتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط، وإنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية.

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