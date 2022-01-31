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5300 موقع للثروات المعدنية بالمملكة.. قيمتها 5 تريليونات ريال

"بيان": ننتج عديداً من المعادن لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أن أكثر من 5,300 موقع تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المملكة تنتج عديداً من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5300 موقع للثروات المعدنية بالمملكة.. قيمتها 5 تريليونات ريال
سبق

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أن أكثر من 5,300 موقع تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المملكة تنتج عديداً من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:46 AM

5300 موقع للثروات المعدنية بالمملكة.. قيمتها 5 تريليونات ريال

"بيان": ننتج عديداً من المعادن لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,311

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أن أكثر من 5,300 موقع تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المملكة تنتج عديداً من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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