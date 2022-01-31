5300 موقع للثروات المعدنية بالمملكة.. قيمتها 5 تريليونات ريال

"بيان": ننتج عديداً من المعادن لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أن أكثر من 5,300 موقع تنتشر فيها الثروات المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المملكة تنتج عديداً من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دورٌ مهمٌ في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية.