"الجمارك" تضبط 1,370 زجاجة مشروبات كحولية بالدمام
كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد
تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.
وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.
الجمارك السعودية
"الجمارك" تضبط 1,370 زجاجة مشروبات كحولية بالدمام
منصور الشلاقي
سبق
2021-02-26
تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.
وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
03:58 PM
"الجمارك" تضبط 1,370 زجاجة مشروبات كحولية بالدمام
كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد
تمكّن رجال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 1,370 زجاجة مشروبات كحولية، سعة 1 لتر لكل زجاجة.
وتم العثور على الممنوعات مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالأمن العام؛ تم ضبط المستقبلين وعددهم شخصان من جنسيات عربية.