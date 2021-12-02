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أمانة الشرقية تضبط 260 مخالفة بعد 840 جولة تفتيشية ورقابية

شملت الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الشعبية والأنشطة الخدمية

أسفرت 840 جولة تفتيشية ورقابية مشتركة نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الشعبية والأنشطة الخدمية خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن ضبط٢٦٠ مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فروع وزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك ضمن جولات الفِرَق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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أمانة الشرقية تضبط 260 مخالفة بعد 840 جولة تفتيشية ورقابية
سبق

أسفرت 840 جولة تفتيشية ورقابية مشتركة نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الشعبية والأنشطة الخدمية خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن ضبط٢٦٠ مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فروع وزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك ضمن جولات الفِرَق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:56 PM

أمانة الشرقية تضبط 260 مخالفة بعد 840 جولة تفتيشية ورقابية

شملت الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الشعبية والأنشطة الخدمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أسفرت 840 جولة تفتيشية ورقابية مشتركة نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق والمحلات التجارية والمناطق الشعبية والأنشطة الخدمية خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن ضبط٢٦٠ مخالفة.

وشارك في الحملة الرقابية فروع وزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك ضمن جولات الفِرَق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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