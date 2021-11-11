صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت 19 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة
متحدث الشرطة: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت 19 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-11
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
12:39 PM
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة
متحدث الشرطة: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت 19 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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