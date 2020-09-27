وقدم المدير التنفيذي لجمعية البر عبيد آل رشيد شكره وتقديره لمحافظ يدمة على تدشينه للحملة، ولمدير مستشفى يدمة على دعمهم وتعاونهم في تدشين هذه المبادرة.

وقد توافد عددٌ من المسؤولين والموظفين والأهالي للمشاركة في الحملة، والتبرع بالدم.

دشن محافظ محافظة يدمة أحمد الخالدي حملة التبرع بالدم بمقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى يدمة العام، وبحضور مدير المستشفى ماجد آل فطيح.

محافظ يدمة يدشن حملة التبرع بالدم بمقر "بر يدمة" بندر آل فطيح سبق 2021-09-27 دشن محافظ محافظة يدمة أحمد الخالدي حملة التبرع بالدم بمقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى يدمة العام، وبحضور مدير المستشفى ماجد آل فطيح. وقد توافد عددٌ من المسؤولين والموظفين والأهالي للمشاركة في الحملة، والتبرع بالدم. وقدم المدير التنفيذي لجمعية البر عبيد آل رشيد شكره وتقديره لمحافظ يدمة على تدشينه للحملة، ولمدير مستشفى يدمة على دعمهم وتعاونهم في تدشين هذه المبادرة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 12:06 AM

محافظ يدمة يدشن حملة التبرع بالدم بمقر "بر يدمة" مسؤولون وموظفون وعدد من الأهالي شاركوا في الحملة





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دشن محافظ محافظة يدمة أحمد الخالدي حملة التبرع بالدم بمقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى يدمة العام، وبحضور مدير المستشفى ماجد آل فطيح.

وقد توافد عددٌ من المسؤولين والموظفين والأهالي للمشاركة في الحملة، والتبرع بالدم.

وقدم المدير التنفيذي لجمعية البر عبيد آل رشيد شكره وتقديره لمحافظ يدمة على تدشينه للحملة، ولمدير مستشفى يدمة على دعمهم وتعاونهم في تدشين هذه المبادرة.