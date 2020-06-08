وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-08 سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 01:56 PM

الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 22474 حالة





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سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.