الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.
سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.الفلبين فيروس كورونا الجديد
سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.
سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.