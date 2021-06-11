تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-11
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
01:26 PM
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.