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"تعليم الشرقية" يدعو الأسرة التعليمية وأولياء أمورهم للمشاركة في "همــة"

"الباحص": بعد تدشين منصة البودكاست.. في أعناقنا رسالة سامية

قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: في أعناقنا ونحن نعمل في منظومة تربوية تعليمية تقوم بصناعة الوعي الإعلامي رسالة سامية وهما وطني أن نسعى إلى تحقيقه بأن نكون مجتمعًا هو الأفضل والأميز في وقت بات التدفق الاتصالي والإعلامي الهائل قوة مؤثرة.

وأضاف: من هنا يأتي دورنا الفاعل والحقيقي في تبصير طلابنا وطالباتنا بماهية هذه الوسائل وطرق استخدامها، فمهمتنا الأساسية التأكيد على مفهوم الأمن الإعلامي، والعمل على دحض الشائعات وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش تدشينه يوم أمس الاثنين لـمنصة "بود كاست الإعلامية" تحت عنوان "همة" بعد أن أنهت إدارة الإعلام والاتصال من وضع لمساتها الأخيرة عبر فريق متخصص من تجهيز قاعة أستديو خاصة بهذه المنصة بكامل المعدات والأدوات، وبدأ العمل على استقطاب الأفكار والمبادرات والمشاريع النوعية وتقديمها عبر هذه المنصة من خلال تسجيل الحلقات الحوارية والإعلامية والتي تستهدف بالدرجة الأولى طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة، حيث تتنوع موضوعاتها من تعليمية مروراً باستعراض لأهم الإبداعات والإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم الشرقية، فضلاً عن العمل على إبراز الموهوبين والموهوبات، وكذلك تسليط الضوء على أهم المبادرات النوعية في مختلف المجالات إلى جانب رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي والبحث عن قصص إبداعية أسهم في إنتاجها زملاء معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات وقادة مدارس وإداريون وإداريات وكافة شرائح المجتمع التعليمي بمختلف مهامهم الوظيفية.

وقال "الباحص": أبواب إدارة الإعلام والاتصال ومنصاتها الإلكترونية مشرعة لكافة الأسرة التعليمية وطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية إلى جانب أولياء أمورهم للمشاركة وإثراء خارطة هذه المنصة وتقديم ما لديهم من موضوعات أو مبادرات يمكن تسليط الضوء عليها والعمل على إخراجها بالصورة المميزة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: من هنا اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الإعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان "طريقنا إلى التميز الإعلامي"، مروراً بورش تصب في صناعة محتوى إعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لإطلاق حملات إعلامية شارك فيها الطلاب والطالبات والأسر في تقديم منتج إعلامي مؤثر يعمل على محاكاة الواقع ويعبر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجة إيجابيًا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلاً عن بناء جسور متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية.

وأردف: من أهدافنا ورؤيتنا التي رسمت، كيف نستشعر المسؤولية تجاه الكلمة وأمانتها فكانت رسالتنا التنويرية هي التثقيف في كيفية بناء المادة الإعلامية التي تخدم وتقدم المعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم الثقافي وتنشر تعاونهم من أجل مصلحة هذا الوطن الأصيل وتحقيق رؤيته الطموحة 2030.

وتابع: أسلوب المحتوى الإعلامي الذي طرحناه كان يستلهم مضامين الفن الحضاري في كيفية بناء الحوار الصحيح مع معطيات الواقع، والذي اجتهدنا على تقديمه ببراعة لطلابنا وطالباتنا وللمجتمع عامة مما انعكس إيجابًا على لغة الخطاب الإعلامي التي تسعى للشرح والتفسير والتكامل باعتبارها من أهم وسائل صوغ الفكر العالمي ونقل المعلومات في المجتمع البشري وفق البناء الفكري والثقافي والمهني، متخذين في ذلك مبدأ الاحترافية والمصداقية لتحقيق الهدف.

وقال "الباحص": التجليات التي ارتكز عليها عملنا في إدارة الإعلام والاتصال تأخذ مراحل متعددة وعميقة لتصل بهدفها نحو التأكيد على صناعة محتوى إعلامي رصين يقدم حقيقة ما في الميدان التربوي من إنجاز نوعي ويمنح فيها الطالب والطالبة مساحة للتعبير عن ذاته وتطلعاته، مع إشراك الأسرة في هذا المحتوى، ومن ذلك الكثير من المبادرات التي عبرت عن حقيقة هذا الهدف المحوري.

وأضاف: فريق العمل الإعلامي بتعليم الشرقية وخلال الخمسة الأشهر الماضية أنتج عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، حزمة متينة من المنتجات الإعلامية المختلفة والهادفة وخلال خمسة الأشهر الماضية تم إنتاج وإعداد ٨٨٣ خبرًا صحفيًا مصنوعًا و١١٦٠ تغريدة لاقت حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا وإنتاج ٣٠٢ مقطع فيديو يعكس حقيقة الجهود الميدانية لتعليم المنطقة والعمل على تقديم ستة برامج تدريبية تخصصية في جانب الإعلام والاتصال المؤسسي إلى جانب إنتاج ١١٧٠ قصة سنابية تعليمية والعديد من التصاميم الهادفة والمتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" يدعو الأسرة التعليمية وأولياء أمورهم للمشاركة في "همــة"
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قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: في أعناقنا ونحن نعمل في منظومة تربوية تعليمية تقوم بصناعة الوعي الإعلامي رسالة سامية وهما وطني أن نسعى إلى تحقيقه بأن نكون مجتمعًا هو الأفضل والأميز في وقت بات التدفق الاتصالي والإعلامي الهائل قوة مؤثرة.

وأضاف: من هنا يأتي دورنا الفاعل والحقيقي في تبصير طلابنا وطالباتنا بماهية هذه الوسائل وطرق استخدامها، فمهمتنا الأساسية التأكيد على مفهوم الأمن الإعلامي، والعمل على دحض الشائعات وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش تدشينه يوم أمس الاثنين لـمنصة "بود كاست الإعلامية" تحت عنوان "همة" بعد أن أنهت إدارة الإعلام والاتصال من وضع لمساتها الأخيرة عبر فريق متخصص من تجهيز قاعة أستديو خاصة بهذه المنصة بكامل المعدات والأدوات، وبدأ العمل على استقطاب الأفكار والمبادرات والمشاريع النوعية وتقديمها عبر هذه المنصة من خلال تسجيل الحلقات الحوارية والإعلامية والتي تستهدف بالدرجة الأولى طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة، حيث تتنوع موضوعاتها من تعليمية مروراً باستعراض لأهم الإبداعات والإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم الشرقية، فضلاً عن العمل على إبراز الموهوبين والموهوبات، وكذلك تسليط الضوء على أهم المبادرات النوعية في مختلف المجالات إلى جانب رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي والبحث عن قصص إبداعية أسهم في إنتاجها زملاء معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات وقادة مدارس وإداريون وإداريات وكافة شرائح المجتمع التعليمي بمختلف مهامهم الوظيفية.

وقال "الباحص": أبواب إدارة الإعلام والاتصال ومنصاتها الإلكترونية مشرعة لكافة الأسرة التعليمية وطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية إلى جانب أولياء أمورهم للمشاركة وإثراء خارطة هذه المنصة وتقديم ما لديهم من موضوعات أو مبادرات يمكن تسليط الضوء عليها والعمل على إخراجها بالصورة المميزة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: من هنا اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الإعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان "طريقنا إلى التميز الإعلامي"، مروراً بورش تصب في صناعة محتوى إعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لإطلاق حملات إعلامية شارك فيها الطلاب والطالبات والأسر في تقديم منتج إعلامي مؤثر يعمل على محاكاة الواقع ويعبر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجة إيجابيًا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلاً عن بناء جسور متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية.

وأردف: من أهدافنا ورؤيتنا التي رسمت، كيف نستشعر المسؤولية تجاه الكلمة وأمانتها فكانت رسالتنا التنويرية هي التثقيف في كيفية بناء المادة الإعلامية التي تخدم وتقدم المعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم الثقافي وتنشر تعاونهم من أجل مصلحة هذا الوطن الأصيل وتحقيق رؤيته الطموحة 2030.

وتابع: أسلوب المحتوى الإعلامي الذي طرحناه كان يستلهم مضامين الفن الحضاري في كيفية بناء الحوار الصحيح مع معطيات الواقع، والذي اجتهدنا على تقديمه ببراعة لطلابنا وطالباتنا وللمجتمع عامة مما انعكس إيجابًا على لغة الخطاب الإعلامي التي تسعى للشرح والتفسير والتكامل باعتبارها من أهم وسائل صوغ الفكر العالمي ونقل المعلومات في المجتمع البشري وفق البناء الفكري والثقافي والمهني، متخذين في ذلك مبدأ الاحترافية والمصداقية لتحقيق الهدف.

وقال "الباحص": التجليات التي ارتكز عليها عملنا في إدارة الإعلام والاتصال تأخذ مراحل متعددة وعميقة لتصل بهدفها نحو التأكيد على صناعة محتوى إعلامي رصين يقدم حقيقة ما في الميدان التربوي من إنجاز نوعي ويمنح فيها الطالب والطالبة مساحة للتعبير عن ذاته وتطلعاته، مع إشراك الأسرة في هذا المحتوى، ومن ذلك الكثير من المبادرات التي عبرت عن حقيقة هذا الهدف المحوري.

وأضاف: فريق العمل الإعلامي بتعليم الشرقية وخلال الخمسة الأشهر الماضية أنتج عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، حزمة متينة من المنتجات الإعلامية المختلفة والهادفة وخلال خمسة الأشهر الماضية تم إنتاج وإعداد ٨٨٣ خبرًا صحفيًا مصنوعًا و١١٦٠ تغريدة لاقت حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا وإنتاج ٣٠٢ مقطع فيديو يعكس حقيقة الجهود الميدانية لتعليم المنطقة والعمل على تقديم ستة برامج تدريبية تخصصية في جانب الإعلام والاتصال المؤسسي إلى جانب إنتاج ١١٧٠ قصة سنابية تعليمية والعديد من التصاميم الهادفة والمتنوعة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:34 PM

"تعليم الشرقية" يدعو الأسرة التعليمية وأولياء أمورهم للمشاركة في "همــة"

"الباحص": بعد تدشين منصة البودكاست.. في أعناقنا رسالة سامية

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عبدالله السالم - الدمام
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قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: في أعناقنا ونحن نعمل في منظومة تربوية تعليمية تقوم بصناعة الوعي الإعلامي رسالة سامية وهما وطني أن نسعى إلى تحقيقه بأن نكون مجتمعًا هو الأفضل والأميز في وقت بات التدفق الاتصالي والإعلامي الهائل قوة مؤثرة.

وأضاف: من هنا يأتي دورنا الفاعل والحقيقي في تبصير طلابنا وطالباتنا بماهية هذه الوسائل وطرق استخدامها، فمهمتنا الأساسية التأكيد على مفهوم الأمن الإعلامي، والعمل على دحض الشائعات وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش تدشينه يوم أمس الاثنين لـمنصة "بود كاست الإعلامية" تحت عنوان "همة" بعد أن أنهت إدارة الإعلام والاتصال من وضع لمساتها الأخيرة عبر فريق متخصص من تجهيز قاعة أستديو خاصة بهذه المنصة بكامل المعدات والأدوات، وبدأ العمل على استقطاب الأفكار والمبادرات والمشاريع النوعية وتقديمها عبر هذه المنصة من خلال تسجيل الحلقات الحوارية والإعلامية والتي تستهدف بالدرجة الأولى طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة، حيث تتنوع موضوعاتها من تعليمية مروراً باستعراض لأهم الإبداعات والإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم الشرقية، فضلاً عن العمل على إبراز الموهوبين والموهوبات، وكذلك تسليط الضوء على أهم المبادرات النوعية في مختلف المجالات إلى جانب رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي والبحث عن قصص إبداعية أسهم في إنتاجها زملاء معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات وقادة مدارس وإداريون وإداريات وكافة شرائح المجتمع التعليمي بمختلف مهامهم الوظيفية.

وقال "الباحص": أبواب إدارة الإعلام والاتصال ومنصاتها الإلكترونية مشرعة لكافة الأسرة التعليمية وطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية إلى جانب أولياء أمورهم للمشاركة وإثراء خارطة هذه المنصة وتقديم ما لديهم من موضوعات أو مبادرات يمكن تسليط الضوء عليها والعمل على إخراجها بالصورة المميزة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: من هنا اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الإعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان "طريقنا إلى التميز الإعلامي"، مروراً بورش تصب في صناعة محتوى إعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لإطلاق حملات إعلامية شارك فيها الطلاب والطالبات والأسر في تقديم منتج إعلامي مؤثر يعمل على محاكاة الواقع ويعبر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجة إيجابيًا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلاً عن بناء جسور متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية.

وأردف: من أهدافنا ورؤيتنا التي رسمت، كيف نستشعر المسؤولية تجاه الكلمة وأمانتها فكانت رسالتنا التنويرية هي التثقيف في كيفية بناء المادة الإعلامية التي تخدم وتقدم المعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم الثقافي وتنشر تعاونهم من أجل مصلحة هذا الوطن الأصيل وتحقيق رؤيته الطموحة 2030.

وتابع: أسلوب المحتوى الإعلامي الذي طرحناه كان يستلهم مضامين الفن الحضاري في كيفية بناء الحوار الصحيح مع معطيات الواقع، والذي اجتهدنا على تقديمه ببراعة لطلابنا وطالباتنا وللمجتمع عامة مما انعكس إيجابًا على لغة الخطاب الإعلامي التي تسعى للشرح والتفسير والتكامل باعتبارها من أهم وسائل صوغ الفكر العالمي ونقل المعلومات في المجتمع البشري وفق البناء الفكري والثقافي والمهني، متخذين في ذلك مبدأ الاحترافية والمصداقية لتحقيق الهدف.

وقال "الباحص": التجليات التي ارتكز عليها عملنا في إدارة الإعلام والاتصال تأخذ مراحل متعددة وعميقة لتصل بهدفها نحو التأكيد على صناعة محتوى إعلامي رصين يقدم حقيقة ما في الميدان التربوي من إنجاز نوعي ويمنح فيها الطالب والطالبة مساحة للتعبير عن ذاته وتطلعاته، مع إشراك الأسرة في هذا المحتوى، ومن ذلك الكثير من المبادرات التي عبرت عن حقيقة هذا الهدف المحوري.

وأضاف: فريق العمل الإعلامي بتعليم الشرقية وخلال الخمسة الأشهر الماضية أنتج عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، حزمة متينة من المنتجات الإعلامية المختلفة والهادفة وخلال خمسة الأشهر الماضية تم إنتاج وإعداد ٨٨٣ خبرًا صحفيًا مصنوعًا و١١٦٠ تغريدة لاقت حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا وإنتاج ٣٠٢ مقطع فيديو يعكس حقيقة الجهود الميدانية لتعليم المنطقة والعمل على تقديم ستة برامج تدريبية تخصصية في جانب الإعلام والاتصال المؤسسي إلى جانب إنتاج ١١٧٠ قصة سنابية تعليمية والعديد من التصاميم الهادفة والمتنوعة.

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