بريطانيا تسجّل 462 حالة وفاة بكورونا و26860 إصابة
إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و344 ألف شخص
سجّلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و344 ألف حالة.
فيروس كورونا الجديد
بريطانيا
بريطانيا تسجّل 462 حالة وفاة بكورونا و26860 إصابة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-15
سجّلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و344 ألف حالة.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:20 AM
بريطانيا تسجّل 462 حالة وفاة بكورونا و26860 إصابة
إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و344 ألف شخص
سجّلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و344 ألف حالة.