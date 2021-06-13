النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوزبكستان التي تُقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي: ” 30 ريالاً لـ الأفراد، 50 ريالاً للعوائل والأفراد، 75 ريالاً فئة الأفراد، 75 ريالاً فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوزبكستان التي تُقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي: ” 30 ريالاً لـ الأفراد، 50 ريالاً للعوائل والأفراد، 75 ريالاً فئة الأفراد، 75 ريالاً فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:27 PM

الكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,140

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوزبكستان التي تُقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي: ” 30 ريالاً لـ الأفراد، 50 ريالاً للعوائل والأفراد، 75 ريالاً فئة الأفراد، 75 ريالاً فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,546
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,740

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة