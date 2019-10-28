"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء أوقاف مجلس التعاون بمسقط

يناقش موضوعات عدة ومقترح المملكة في مكافحة الإرهاب وحماية النشء

يـرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفدَ المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُعقد -بإذن الله تعالى- يوم غد الثلاثاء في سلطنة عمان.

ويناقش الوزراء مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها: مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، ومقترح إعداد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.

كما يبحث الاجتماع المقترحات المقدمة من المملكة العربية السعودية بشأن عدد من الموضوعات وهي مكافحة الإرهاب، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة.

ومن المنتظر أن يَصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات عن مجمل الأعمال والبرامج المطروحة على طاولة اجتماعات الوزراء بدول المجلس، كما يلتقي الجميع نائبَ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد.