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"الأرصاد" ينبّه لأمطار رعدية على محافظات بمكة و"المدني" يرسل تحذيراته

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة، ومنها "الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان" مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه لأمطار رعدية على محافظات بمكة و"المدني" يرسل تحذيراته
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة، ومنها "الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان" مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:15 PM

"الأرصاد" ينبّه لأمطار رعدية على محافظات بمكة و"المدني" يرسل تحذيراته

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة، ومنها "الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان" مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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