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مدرب الفتح : نسعى لكسب الهلال وخطف النقاط الثلاث

قال البرتغالي "فيريرا" مدرب الفتح، إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة الهلال، غدًا الخميس، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والعودة بنتيجة إيجابية، واصفًا المباراة بـ "الصعبة".


وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن تكون الأمور كما هو الحال في المواجهة السابقة أمام الاتفاق والتي كسبناها برباعية، نظير ما يمتلكه المنافس من إمكانات كبيرة، فهو قادم من التتويج ببطولة خادم الحرمين الشريفين وسيخوض المواجهة بمعنويات مختلفة".


وزاد : "ثقتي كبيرة في اللاعبين بتقديم العطاء الكبير وسط الملعب وتطبيق كل التعليمات التي نقدمها لهم في التدريبات والأهم الحضور الذهني والتركيز العالي طوال 90 دقيقة"، واختتم المدرب حديثه قائلاً: "هدفنا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الفتح : نسعى لكسب الهلال وخطف النقاط الثلاث
سبق

قال البرتغالي "فيريرا" مدرب الفتح، إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة الهلال، غدًا الخميس، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والعودة بنتيجة إيجابية، واصفًا المباراة بـ "الصعبة".


وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن تكون الأمور كما هو الحال في المواجهة السابقة أمام الاتفاق والتي كسبناها برباعية، نظير ما يمتلكه المنافس من إمكانات كبيرة، فهو قادم من التتويج ببطولة خادم الحرمين الشريفين وسيخوض المواجهة بمعنويات مختلفة".


وزاد : "ثقتي كبيرة في اللاعبين بتقديم العطاء الكبير وسط الملعب وتطبيق كل التعليمات التي نقدمها لهم في التدريبات والأهم الحضور الذهني والتركيز العالي طوال 90 دقيقة"، واختتم المدرب حديثه قائلاً: "هدفنا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
09:31 PM

مدرب الفتح : نسعى لكسب الهلال وخطف النقاط الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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قال البرتغالي "فيريرا" مدرب الفتح، إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة الهلال، غدًا الخميس، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والعودة بنتيجة إيجابية، واصفًا المباراة بـ "الصعبة".


وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن تكون الأمور كما هو الحال في المواجهة السابقة أمام الاتفاق والتي كسبناها برباعية، نظير ما يمتلكه المنافس من إمكانات كبيرة، فهو قادم من التتويج ببطولة خادم الحرمين الشريفين وسيخوض المواجهة بمعنويات مختلفة".


وزاد : "ثقتي كبيرة في اللاعبين بتقديم العطاء الكبير وسط الملعب وتطبيق كل التعليمات التي نقدمها لهم في التدريبات والأهم الحضور الذهني والتركيز العالي طوال 90 دقيقة"، واختتم المدرب حديثه قائلاً: "هدفنا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية".

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