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شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

حجبت الرؤية وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت

اجتاحت عاصفة رملية مساء البارحة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة.

وشملت العاصفة الرملية كل من: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت.

حالة الطقس أتربة مثارة غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة
سبق

اجتاحت عاصفة رملية مساء البارحة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة.

وشملت العاصفة الرملية كل من: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
02:01 AM

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

حجبت الرؤية وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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2,010

اجتاحت عاصفة رملية مساء البارحة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة.

وشملت العاصفة الرملية كل من: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت.

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