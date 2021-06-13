"الصحة": تسجيل 1017 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1133 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 465797 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1133 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 448093 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10132 والحالات الحرجة 1575 حالة.
"الصحة": تسجيل 1017 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1133 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-13
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 465797 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1133 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 448093 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10132 والحالات الحرجة 1575 حالة.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:40 PM
"الصحة": تسجيل 1017 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1133 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 465797 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1133 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 448093 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10132 والحالات الحرجة 1575 حالة.