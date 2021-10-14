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"النقل" تواصل أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات

بطول 20 كم بالإضافة إلى إصلاح طريق الخدمة في الاتجاهين

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات، من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، بالإضافة إلى إصلاح طريق الخدمة في الاتجاهين، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية, حيث تم الانتهاء من إصلاح الطريق الرئيس وتوسعته بطول 20 كم خلال خمس مراحل للتنفيذ, لكثافة الحركة المرورية على الطريق كونه من الطرق المهمة والرئيسة بالمنطقة، في حين يجري التجهيز للبدء في إصلاح طريق الخدمة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكثيف وتطوير أعمال السلامة على الطريق، حيث تم تركيب 37 لوحة إرشادية علوية (جانتري)، و943 لوحة إرشادية على الطريق، و74 لوحة تحذيرية، إضافةً إلى تنفيذ حواجز أسطوانية ماصة للصدمات بطول 4950 م على عدد من التقاطعات على الطريق، كما تم سابقًا تنفيذ لوحتين علويتين ذات رسائل إلكترونية.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بجودة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والاستمرار في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تواصل أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات
سبق

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات، من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، بالإضافة إلى إصلاح طريق الخدمة في الاتجاهين، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية, حيث تم الانتهاء من إصلاح الطريق الرئيس وتوسعته بطول 20 كم خلال خمس مراحل للتنفيذ, لكثافة الحركة المرورية على الطريق كونه من الطرق المهمة والرئيسة بالمنطقة، في حين يجري التجهيز للبدء في إصلاح طريق الخدمة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكثيف وتطوير أعمال السلامة على الطريق، حيث تم تركيب 37 لوحة إرشادية علوية (جانتري)، و943 لوحة إرشادية على الطريق، و74 لوحة تحذيرية، إضافةً إلى تنفيذ حواجز أسطوانية ماصة للصدمات بطول 4950 م على عدد من التقاطعات على الطريق، كما تم سابقًا تنفيذ لوحتين علويتين ذات رسائل إلكترونية.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بجودة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والاستمرار في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:48 PM

"النقل" تواصل أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات

بطول 20 كم بالإضافة إلى إصلاح طريق الخدمة في الاتجاهين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل لأربعة مسارات، من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، بالإضافة إلى إصلاح طريق الخدمة في الاتجاهين، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية, حيث تم الانتهاء من إصلاح الطريق الرئيس وتوسعته بطول 20 كم خلال خمس مراحل للتنفيذ, لكثافة الحركة المرورية على الطريق كونه من الطرق المهمة والرئيسة بالمنطقة، في حين يجري التجهيز للبدء في إصلاح طريق الخدمة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكثيف وتطوير أعمال السلامة على الطريق، حيث تم تركيب 37 لوحة إرشادية علوية (جانتري)، و943 لوحة إرشادية على الطريق، و74 لوحة تحذيرية، إضافةً إلى تنفيذ حواجز أسطوانية ماصة للصدمات بطول 4950 م على عدد من التقاطعات على الطريق، كما تم سابقًا تنفيذ لوحتين علويتين ذات رسائل إلكترونية.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بجودة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والاستمرار في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

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