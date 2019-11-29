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الموت يغيب "مترجم القرآن إلى البرتغالية" بعد 55 عاماً حافلة بالبرازيل

تفاعل كبير والدعوة الإسلامية والجمعيات المعنية تُنعي والعزاء الأحد القادم

غيّب الموت مترجم معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية العالم المصري الدكتور حلمي محمد نصر، مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة "ساو باولو"، بالبرازيل، الذي وافته المنية يوم أمس الأول عن عمر يناهز ٩٧ عامًا، بجمهورية مصر العربية.

وقد ترجم الراحل معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية، وانتهى من الترجمة عام 2004م؛ حيث قام مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بطباعته، وله عدة تراجم أخرى من العربية للبرتغالية والعكس.

يشار إلى أن الدكتور نصر -رحمه الله- قد عاد من البرازيل عام 2015 ليستقر في مصر، بعد أن أمضى في البرازيل 55 عامًا حافلة بالعمل والعطاء للغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي، وترك العديد من الأعمال الأكاديمية والترجمة من وإلى اللغة العربية البرتغالية التي تزخر بها المكتبتان العربية والبرتغالية، وعاش محبوباً من كل أفراد المجتمع العربي والمسلم والبرازيلي، ولم تفارقه الابتسامة التي انطبعت على وجهه طول حياته.

هذا وقد نعى مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وكافة الجمعيات الإسلامية بالبرازيل الفقيد وأعلن رسمياً إقامة العزاء له في مسجد البرازيل يوم الأحد القادم، كما قدموا العزاء لمحبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع نبأ الوفاة.

مترجم القرآن إلى البرتغالية البرازيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموت يغيب "مترجم القرآن إلى البرتغالية" بعد 55 عاماً حافلة بالبرازيل
سبق

غيّب الموت مترجم معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية العالم المصري الدكتور حلمي محمد نصر، مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة "ساو باولو"، بالبرازيل، الذي وافته المنية يوم أمس الأول عن عمر يناهز ٩٧ عامًا، بجمهورية مصر العربية.

وقد ترجم الراحل معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية، وانتهى من الترجمة عام 2004م؛ حيث قام مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بطباعته، وله عدة تراجم أخرى من العربية للبرتغالية والعكس.

يشار إلى أن الدكتور نصر -رحمه الله- قد عاد من البرازيل عام 2015 ليستقر في مصر، بعد أن أمضى في البرازيل 55 عامًا حافلة بالعمل والعطاء للغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي، وترك العديد من الأعمال الأكاديمية والترجمة من وإلى اللغة العربية البرتغالية التي تزخر بها المكتبتان العربية والبرتغالية، وعاش محبوباً من كل أفراد المجتمع العربي والمسلم والبرازيلي، ولم تفارقه الابتسامة التي انطبعت على وجهه طول حياته.

هذا وقد نعى مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وكافة الجمعيات الإسلامية بالبرازيل الفقيد وأعلن رسمياً إقامة العزاء له في مسجد البرازيل يوم الأحد القادم، كما قدموا العزاء لمحبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع نبأ الوفاة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
04:55 PM

الموت يغيب "مترجم القرآن إلى البرتغالية" بعد 55 عاماً حافلة بالبرازيل

تفاعل كبير والدعوة الإسلامية والجمعيات المعنية تُنعي والعزاء الأحد القادم

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عبدالله العنزي - الرياض
6
2,250

غيّب الموت مترجم معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية العالم المصري الدكتور حلمي محمد نصر، مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة "ساو باولو"، بالبرازيل، الذي وافته المنية يوم أمس الأول عن عمر يناهز ٩٧ عامًا، بجمهورية مصر العربية.

وقد ترجم الراحل معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية، وانتهى من الترجمة عام 2004م؛ حيث قام مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بطباعته، وله عدة تراجم أخرى من العربية للبرتغالية والعكس.

يشار إلى أن الدكتور نصر -رحمه الله- قد عاد من البرازيل عام 2015 ليستقر في مصر، بعد أن أمضى في البرازيل 55 عامًا حافلة بالعمل والعطاء للغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي، وترك العديد من الأعمال الأكاديمية والترجمة من وإلى اللغة العربية البرتغالية التي تزخر بها المكتبتان العربية والبرتغالية، وعاش محبوباً من كل أفراد المجتمع العربي والمسلم والبرازيلي، ولم تفارقه الابتسامة التي انطبعت على وجهه طول حياته.

هذا وقد نعى مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وكافة الجمعيات الإسلامية بالبرازيل الفقيد وأعلن رسمياً إقامة العزاء له في مسجد البرازيل يوم الأحد القادم، كما قدموا العزاء لمحبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع نبأ الوفاة.

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