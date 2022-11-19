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نائب أمير الرياض يعزى في وفاة "تركي بن عبدالله" ووالدة "سلطان بن عبدالله"

في زيارتَيْن قام بهما لمقرَّيْ العزاء

قدَّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان - رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

كما قدم نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمها الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.


وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن وفاة الأمير تركي بن عبدالله وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله

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نائب أمير الرياض يعزى في وفاة "تركي بن عبدالله" ووالدة "سلطان بن عبدالله"
سبق

قدَّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان - رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

كما قدم نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمها الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.


وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:58 AM

نائب أمير الرياض يعزى في وفاة "تركي بن عبدالله" ووالدة "سلطان بن عبدالله"

في زيارتَيْن قام بهما لمقرَّيْ العزاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدَّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان - رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

كما قدم نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمها الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.


وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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