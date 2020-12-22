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أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" وينوه بدورها في تعزيز الصحة النفسية

استمع لشرح مفصل من "العنزي" عن الجمعية وأهدافها والفئات المستهدفة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "قادر"؛ لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة إبراهيم بن لافي العنزي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة حصول الجمعية على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير المنطقة لشرح مفصل من قبل "العنزي" عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة؛ لرفع مستوى الوعي بينهم في الوقاية من الأمراض النفسية، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين وتأهليهم للانخراط بالمجتمع، وتثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرض.

ونوه أمير المنطقة بالدور المهم والذي تقوم به الجمعية في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع ، وتوفير الرعاية التي يتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.

من جهته قدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع اعمال وانشطة الجمعية.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" وينوه بدورها في تعزيز الصحة النفسية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "قادر"؛ لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة إبراهيم بن لافي العنزي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة حصول الجمعية على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير المنطقة لشرح مفصل من قبل "العنزي" عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة؛ لرفع مستوى الوعي بينهم في الوقاية من الأمراض النفسية، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين وتأهليهم للانخراط بالمجتمع، وتثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرض.

ونوه أمير المنطقة بالدور المهم والذي تقوم به الجمعية في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع ، وتوفير الرعاية التي يتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.

من جهته قدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع اعمال وانشطة الجمعية.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
04:11 PM

أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" وينوه بدورها في تعزيز الصحة النفسية

استمع لشرح مفصل من "العنزي" عن الجمعية وأهدافها والفئات المستهدفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "قادر"؛ لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة إبراهيم بن لافي العنزي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة حصول الجمعية على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير المنطقة لشرح مفصل من قبل "العنزي" عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة؛ لرفع مستوى الوعي بينهم في الوقاية من الأمراض النفسية، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين وتأهليهم للانخراط بالمجتمع، وتثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرض.

ونوه أمير المنطقة بالدور المهم والذي تقوم به الجمعية في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع ، وتوفير الرعاية التي يتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.

من جهته قدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع اعمال وانشطة الجمعية.

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