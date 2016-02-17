مليار و226 مليون ريال.. حجم استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء

770% نسبة نمو القطاع خلال 3 أعوام.. وبلغت مليارين و55 مليون ريال في 2021

كشف تقرير أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الصادر اليوم، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع، حيث سلط التقرير الضوء على أثر أعمال الشركة على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن منظومة الاستثمار الجريء في السعودية حققت نمواً بلغ 770% في إجمالي قيمة الاستثمارات، لتصل إلى مليارين و55 مليون ريال في 2021 مقابل 236 مليون في عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة "ماجنيت" المتخصصة في البيانات.

وكشف عن زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192% ليصل عددهم إلى 76 في عام 2021 مقابل 26 فقط في 2018، فيما نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021، محققةً زيادة بلغت 148% عن عام الأساس (2018) الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ مليارًا و226 مليون ريال سعودي، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقًا استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الآن، علماً بأن فترة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.

وأماط التقرير اللثام عن نجاح استراتيجية الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والمساهمة في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: المملكة تشهد تناميًا كبيرًا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محليًّا وعالميًّا.

وأكد حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل "منشآت" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهدف الشركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي).