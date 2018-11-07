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وفاة المعلم "آل مقبل" بين طلابه في إحدى مدارس أبها

"آل كركمان" نقل تعازي وزير التعليم والأسرة التعليمية

نقل مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان، اليوم، تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والأسرة التعليمية في المنطقة، لذوي المعلم ناصر بن عبد الله آل مقبل، الذي لقي ربه أثناء أداء الحصة الرابعة الاثنين الماضي بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، في قرية القرعاء الابتدائية؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت مصادر "سبق": إن المعلم كان قد تناول وجبة الإفطار مع زملائه ثم اتجه إلى فصله وأخذ يشرح لطلابه، إلا أنه سرعان ما سقط، لتتعالى أصوات الطلاب الذين انتابتهم حالة من الخوف والهلع، وتبين عند حضور زملائه المعلمين أنه قد فارق الحياة، علماً أنه أمضى نحو 20 عاماً في السلك التعليمي، ويبلغ من العمر 40 عاماً.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة عسير بعد أدائه واجبَ العزاء: المعلم ناصر كان من أميز المعلمين وفقده خسارة على الوسط التعليمي، ولكن هذا قضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال، وقد شهد له بالإخلاص والتفاني في العمل وقربه من طلابه كما شهد له جميع أقاربه وجماعته بحسن الخلق والمروءة، ودعا في ختام حديثه أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وفاة المعلم "آل مقبل" بين طلابه في إحدى مدارس أبها
سبق

نقل مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان، اليوم، تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والأسرة التعليمية في المنطقة، لذوي المعلم ناصر بن عبد الله آل مقبل، الذي لقي ربه أثناء أداء الحصة الرابعة الاثنين الماضي بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، في قرية القرعاء الابتدائية؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت مصادر "سبق": إن المعلم كان قد تناول وجبة الإفطار مع زملائه ثم اتجه إلى فصله وأخذ يشرح لطلابه، إلا أنه سرعان ما سقط، لتتعالى أصوات الطلاب الذين انتابتهم حالة من الخوف والهلع، وتبين عند حضور زملائه المعلمين أنه قد فارق الحياة، علماً أنه أمضى نحو 20 عاماً في السلك التعليمي، ويبلغ من العمر 40 عاماً.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة عسير بعد أدائه واجبَ العزاء: المعلم ناصر كان من أميز المعلمين وفقده خسارة على الوسط التعليمي، ولكن هذا قضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال، وقد شهد له بالإخلاص والتفاني في العمل وقربه من طلابه كما شهد له جميع أقاربه وجماعته بحسن الخلق والمروءة، ودعا في ختام حديثه أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:46 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:03 PM

وفاة المعلم "آل مقبل" بين طلابه في إحدى مدارس أبها

"آل كركمان" نقل تعازي وزير التعليم والأسرة التعليمية

A A A
محمد طيران - أبها
40
151,359

نقل مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان، اليوم، تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والأسرة التعليمية في المنطقة، لذوي المعلم ناصر بن عبد الله آل مقبل، الذي لقي ربه أثناء أداء الحصة الرابعة الاثنين الماضي بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، في قرية القرعاء الابتدائية؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت مصادر "سبق": إن المعلم كان قد تناول وجبة الإفطار مع زملائه ثم اتجه إلى فصله وأخذ يشرح لطلابه، إلا أنه سرعان ما سقط، لتتعالى أصوات الطلاب الذين انتابتهم حالة من الخوف والهلع، وتبين عند حضور زملائه المعلمين أنه قد فارق الحياة، علماً أنه أمضى نحو 20 عاماً في السلك التعليمي، ويبلغ من العمر 40 عاماً.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة عسير بعد أدائه واجبَ العزاء: المعلم ناصر كان من أميز المعلمين وفقده خسارة على الوسط التعليمي، ولكن هذا قضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال، وقد شهد له بالإخلاص والتفاني في العمل وقربه من طلابه كما شهد له جميع أقاربه وجماعته بحسن الخلق والمروءة، ودعا في ختام حديثه أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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