"غميقة" تستحدث قسم السلامة الشاملة بإدارة المشاريع

لنشر الوعي والرقابة الميدانية

استحدثت بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث، التابعة لأمانة جدة، قسم "السلامة الشاملة" بإدارة المشاريع.



ويهدف القسم إلى نشر الوعي والرقابة الميدانية على المشاريع القائمة ومدى التزام المقاولين بإجراءات السلامة المهنية من خلال تطبيق اشتراطات السلامة في الموقع العام، وارتداء كل مستلزمات السلامة للعاملين، وتكثيف أعمال الرقابة بشكل يومي لمتابعة ذلك، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات النظامية بحق المخالفين.