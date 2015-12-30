النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب

بعد أن أثارت إحدى تغريداته جدلاً بين المغردين

أوضح حساب مجلس الضمان الصحي على "تويتر" ما ورد في تغريدة سابقة له حول عدم إلزام صاحب العمل بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؛ وذلك بعد أن أثارت الكثير من اللغط واللبس في الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب ردًّا على سيل التغريدات والأسئلة التي وردت له حول حقيقة ذلك، مشيرًا إلى أن لفظ المرافقين يُطلق على الأب والأم والأخ والأخت للعامل غير السعودي، الموجودين في السعودية بإقامة دائمة؛ إذ لا يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليهم، ويلتزم كفيلهم (الموظف) بالتأمين عليهم؛ إذ إن كل مَن يكفل مقيم يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

وعاد الحساب للتوضيح مرة أخرى ردًّا على استفسار أحد المغردين بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه، وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم: (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

مضيفًا في تغريدة أخرى بأنه إذا كانت زوجة العامل الوافد (مقيمة)، وعلى كفالة زوجها، فصاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين عليها وعلى أبنائهما المشمولين بالنظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب
سبق

أوضح حساب مجلس الضمان الصحي على "تويتر" ما ورد في تغريدة سابقة له حول عدم إلزام صاحب العمل بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؛ وذلك بعد أن أثارت الكثير من اللغط واللبس في الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب ردًّا على سيل التغريدات والأسئلة التي وردت له حول حقيقة ذلك، مشيرًا إلى أن لفظ المرافقين يُطلق على الأب والأم والأخ والأخت للعامل غير السعودي، الموجودين في السعودية بإقامة دائمة؛ إذ لا يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليهم، ويلتزم كفيلهم (الموظف) بالتأمين عليهم؛ إذ إن كل مَن يكفل مقيم يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

وعاد الحساب للتوضيح مرة أخرى ردًّا على استفسار أحد المغردين بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه، وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم: (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

مضيفًا في تغريدة أخرى بأنه إذا كانت زوجة العامل الوافد (مقيمة)، وعلى كفالة زوجها، فصاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين عليها وعلى أبنائهما المشمولين بالنظام.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:31 AM

هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب

بعد أن أثارت إحدى تغريداته جدلاً بين المغردين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
554

أوضح حساب مجلس الضمان الصحي على "تويتر" ما ورد في تغريدة سابقة له حول عدم إلزام صاحب العمل بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؛ وذلك بعد أن أثارت الكثير من اللغط واللبس في الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب ردًّا على سيل التغريدات والأسئلة التي وردت له حول حقيقة ذلك، مشيرًا إلى أن لفظ المرافقين يُطلق على الأب والأم والأخ والأخت للعامل غير السعودي، الموجودين في السعودية بإقامة دائمة؛ إذ لا يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليهم، ويلتزم كفيلهم (الموظف) بالتأمين عليهم؛ إذ إن كل مَن يكفل مقيم يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

وعاد الحساب للتوضيح مرة أخرى ردًّا على استفسار أحد المغردين بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه، وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم: (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

مضيفًا في تغريدة أخرى بأنه إذا كانت زوجة العامل الوافد (مقيمة)، وعلى كفالة زوجها، فصاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين عليها وعلى أبنائهما المشمولين بالنظام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,395

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة