الروسي "ميدفيديف" يضرب موعدًا مع الإيطالي "فونيني" في نهائي "كأس الدرعية للتنس"

حجز الإيطالي فابيو فونيني مقعده في نهائي كأس الدرعية للتنس، بعد مباراة مثيرة تألّق فيها المصنّف 12 على العالم، بتغلبه على الفرنسي غايل مونفيس المصنّف عاشرًا عالميًّا، بمجموعتين مقابل لا شيء؛ ليكون أول أطراف المباراة النهائية في المباراة التي احتضنها ملعب "الدرعية أرينا".

كما تأهّل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس على العالم، إلى دور نصف نهائي للبطولة، بعد تخطّيه عقبة المصنّف 11 على العالم البلجيكي ديفيد غوفين، بمجموعتين مقابل لا شيء، جاءت نتائجها (6-3)، (6-3).

وسيلعب ميدفيديف في المشهد الختامي للبطولة، مع الإيطالي فابيو فونيني المصنّف 12، الذي تغلّب بدوره على الفرنسي جايل مونفيس المصنّف العاشر، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.

وستقام المباراة النهائية يوم غد السبت، والتي سيحصل البطل المتوّج فيها على جائزة قدرها مليون دولار، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس.

وكانت انطلقت مساء أمس الخميس منافسات بطولة "كأس الدرعية للتنس"، البالغ قيمة جوائزها 3 ملايين دولار، بمشاركة 8 من أفضل لاعبي التنس في العالم.

وتعدّ بطولة كأس الدرعية للتنس واحدة من عدة فعاليات رياضية كبرى تستضيفها المملكة العربية السعودية، ضمن إطار "موسم الدرعية 2019"، بعد أقلّ من أسبوع على "نزال الدرعية التاريخي" للوزن الثقيل في الملاكمة، الذي حصد اهتمامًا عالميًّا واسعًا.