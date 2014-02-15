النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية القويعية" تؤهل خريجي المنشأة التدريبية بالرياض لسوق العمل

بتدريبهم على اجتياز المقابلة الشخصية والتميز الوظيفي وريادة الأعمال

نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ممثلة بالكلية التقنية للبنين بالقويعية برنامجًا عن بعد لتهيئة الخريج لسوق العمل لخريجي المنشأة التدريبية بمنطقة الرياض شارك بها عددٌ من الأكاديميين والمختصين.

ويستهدف البرنامج في تقديم المهارات الأساسية للخريجين على كيفية اجتياز المقابلة الشخصية أثناء التقديم على وظيفة وإعطاء مهارات عامة في الحياة وطريقة مقابلة الآخرين، وخطوات البحث عن العمل وإعداد السيرة الذاتية، وأهمية النزاهة وأخلاقيات المهنة، والتميز الوظيفي، والتعرف على ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الريادية، والاطلاع على إحدى التجارب الناجحة.

وقال عبدالرحمن بن عمر المقبل مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، إن البرنامج يسعى لتحويل الخريجين بحول الله لسواعد فعالة في تحقيق رؤية الوطن 2030 من خلال الاستفادة القصوى من مراحل التدريب التي مر بها خلال فترة التدريب والتي بدورها تُسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعّال لسوق العمل.

وأكد شغاث علي الصقور عميد الكلية التقنية للبنين بالقويعية، أن الحرص على إقامة هذا البرنامج المتنوع جاء لإكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل، وصناعة المستقبل، وتحقيق الريادة في كل المجالات. وأيضًا تعريفهم في الانخراط في تأسيس المشروعات الريادية الذي يمكنهم من معرفة العمل الحر.

وأوضح بندر شباب بن شميلان وكيل التدريب بالكلية التقنية بالقويعية، أن البرنامج يمكنهم من تطوير مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية. وغرس في نفوس المتدربين المهارات والمفاهيم المتعلقة ببناء الشخصية والتواصل الفعّال، والقيادة وبناء الثقة والتعليم المستمر والعمل الجماعي والالتزام بأخلاقيات العمل المهني والاستفادة من برنامج تهيئة بحيث يكونون قادرين على البحث عن وظيفة تناسب تخصصاتهم وذلك لكي يتمكنوا من تحقيق الأهداف المستقبلية في حياتهم العلمية والعملية وذلك تحقيقًا لرغباتهم وشغفهم في الإبداع والابتكار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية القويعية" تؤهل خريجي المنشأة التدريبية بالرياض لسوق العمل
سبق

نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ممثلة بالكلية التقنية للبنين بالقويعية برنامجًا عن بعد لتهيئة الخريج لسوق العمل لخريجي المنشأة التدريبية بمنطقة الرياض شارك بها عددٌ من الأكاديميين والمختصين.

ويستهدف البرنامج في تقديم المهارات الأساسية للخريجين على كيفية اجتياز المقابلة الشخصية أثناء التقديم على وظيفة وإعطاء مهارات عامة في الحياة وطريقة مقابلة الآخرين، وخطوات البحث عن العمل وإعداد السيرة الذاتية، وأهمية النزاهة وأخلاقيات المهنة، والتميز الوظيفي، والتعرف على ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الريادية، والاطلاع على إحدى التجارب الناجحة.

وقال عبدالرحمن بن عمر المقبل مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، إن البرنامج يسعى لتحويل الخريجين بحول الله لسواعد فعالة في تحقيق رؤية الوطن 2030 من خلال الاستفادة القصوى من مراحل التدريب التي مر بها خلال فترة التدريب والتي بدورها تُسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعّال لسوق العمل.

وأكد شغاث علي الصقور عميد الكلية التقنية للبنين بالقويعية، أن الحرص على إقامة هذا البرنامج المتنوع جاء لإكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل، وصناعة المستقبل، وتحقيق الريادة في كل المجالات. وأيضًا تعريفهم في الانخراط في تأسيس المشروعات الريادية الذي يمكنهم من معرفة العمل الحر.

وأوضح بندر شباب بن شميلان وكيل التدريب بالكلية التقنية بالقويعية، أن البرنامج يمكنهم من تطوير مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية. وغرس في نفوس المتدربين المهارات والمفاهيم المتعلقة ببناء الشخصية والتواصل الفعّال، والقيادة وبناء الثقة والتعليم المستمر والعمل الجماعي والالتزام بأخلاقيات العمل المهني والاستفادة من برنامج تهيئة بحيث يكونون قادرين على البحث عن وظيفة تناسب تخصصاتهم وذلك لكي يتمكنوا من تحقيق الأهداف المستقبلية في حياتهم العلمية والعملية وذلك تحقيقًا لرغباتهم وشغفهم في الإبداع والابتكار.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:57 PM

"تقنية القويعية" تؤهل خريجي المنشأة التدريبية بالرياض لسوق العمل

بتدريبهم على اجتياز المقابلة الشخصية والتميز الوظيفي وريادة الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
553

نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ممثلة بالكلية التقنية للبنين بالقويعية برنامجًا عن بعد لتهيئة الخريج لسوق العمل لخريجي المنشأة التدريبية بمنطقة الرياض شارك بها عددٌ من الأكاديميين والمختصين.

ويستهدف البرنامج في تقديم المهارات الأساسية للخريجين على كيفية اجتياز المقابلة الشخصية أثناء التقديم على وظيفة وإعطاء مهارات عامة في الحياة وطريقة مقابلة الآخرين، وخطوات البحث عن العمل وإعداد السيرة الذاتية، وأهمية النزاهة وأخلاقيات المهنة، والتميز الوظيفي، والتعرف على ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الريادية، والاطلاع على إحدى التجارب الناجحة.

وقال عبدالرحمن بن عمر المقبل مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، إن البرنامج يسعى لتحويل الخريجين بحول الله لسواعد فعالة في تحقيق رؤية الوطن 2030 من خلال الاستفادة القصوى من مراحل التدريب التي مر بها خلال فترة التدريب والتي بدورها تُسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعّال لسوق العمل.

وأكد شغاث علي الصقور عميد الكلية التقنية للبنين بالقويعية، أن الحرص على إقامة هذا البرنامج المتنوع جاء لإكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل، وصناعة المستقبل، وتحقيق الريادة في كل المجالات. وأيضًا تعريفهم في الانخراط في تأسيس المشروعات الريادية الذي يمكنهم من معرفة العمل الحر.

وأوضح بندر شباب بن شميلان وكيل التدريب بالكلية التقنية بالقويعية، أن البرنامج يمكنهم من تطوير مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية. وغرس في نفوس المتدربين المهارات والمفاهيم المتعلقة ببناء الشخصية والتواصل الفعّال، والقيادة وبناء الثقة والتعليم المستمر والعمل الجماعي والالتزام بأخلاقيات العمل المهني والاستفادة من برنامج تهيئة بحيث يكونون قادرين على البحث عن وظيفة تناسب تخصصاتهم وذلك لكي يتمكنوا من تحقيق الأهداف المستقبلية في حياتهم العلمية والعملية وذلك تحقيقًا لرغباتهم وشغفهم في الإبداع والابتكار.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة