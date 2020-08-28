النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام

ضمن تصفيات كأس العالم

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.

وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام
سبق

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.

وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:59 PM

"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام

ضمن تصفيات كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
232

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.

وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,095
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,598

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة