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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والشمالية والجوف والقصيم وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسط مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد الجوف أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، وتستمر الحالة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والشمالية والجوف والقصيم وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسط مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد الجوف أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، وتستمر الحالة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:07 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والشمالية والجوف والقصيم وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسط مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد الجوف أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، وتستمر الحالة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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