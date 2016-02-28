"تراحم الشرقية" تُطلق برنامج "طفولتي أمانة" لتوعية أُسر السجناء

يشمل 19 لقاءً تدريبيًّا عن بُعد لـ300 طفل بمختلف محافظات المنطقة

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم الشرقية" مؤخرًا برنامجها التوعوي "طفولتي أمانة"، الذي يهدف لتقديم حزمة من اللقاءات والمحاضرات التربوية التوعوية لأسر السجناء والمفرج عنهم.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للجنة، الدكتور يوسف بن عمر الراشد، أن البرنامج يأتي بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأُسر السجناء والمفرج عنهم؛ إذ تم التعاون مع عدد من الجهات التدريبية والتعليمية لتنفيذ البرنامج الذي يتضمن 19 لقاءً تربويًّا "عن بُعد".

وأضاف الراشد: "تم خلال الأسبوعَين الماضيَين تنفيذ لقاءَين، تم خلالهما توعية الأطفال والأمهات بخطورة التحرش الجنسي، كما تم تدريب الأطفال على حماية أنفسهم من التحرش". مؤكدًا أن البرنامج يستهدف 300 طفل و200 أُم من أُسر السجناء والمفرج عنهم في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدِّم العديد من الخدمات المتنوعة للمستفيدين منها من خلال 3 مسارات، تشمل مسار الرعاية الأساسية، ومسار تعزيز التواصل الأسري، ومسار تنمية القدرات.