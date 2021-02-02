أهالي عفيف يطالبون "البنك العربي" بإعادة النظر في قرار إغلاق فرعهم الوحيد

رجل أعمال: كان يخدم 8 آلاف عميل وأنا سأتبرع لهم بمقر

طالب رجال أعمال وعدد من الأهالي في محافظة عفيف، إدارة البنك العربي الوطني إعادة النظر في قرارها بإغلاق الفرع الوحيد بالمحافظة، وحرمانهم والمحافظة من خدماته.

وقال لـ"سبق" رجل الأعمال عبدالعزيز البيز، إن فرع البنك العربي في عفيف ظلت خدماته ممتدة بالمحافظة منذ ثلاثين عاماً حتى جاء القرار الأخير الذي حمّل عملاءه مشقات السفر لمئات الكيلو مترات لإنهاء إجراءاتهم البنكية، وأصغرها تجديد بطاقة الصراف.

وأضاف البيز بأنه على أتم الاستعداد عبر "سبق" بالتبرع لموقع الفرع حين موافقة إدارة البنك على إعادته للمحافظة، وذلك لمدة زمنية يتفق عليها، مطالباً الإدارة بالعمل على إعادة افتتاحه، حيث إنه يقدم خدماته لأكثر من 8 آلاف عميل كانوا مستفيدين من خدماته، بالإضافة لعشرات الأشخاص من رجال الأعمال بالمحافظة والمحافظات المجاورة.