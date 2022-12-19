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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو

صيحات استغاثة عند جسر كوزنيتسكي

قُتل 3 أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو، وفقًا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.
وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو، طبقاً لـ(RT).
وذكر آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح، وتفيد الأنباء، بأن شخصًا مجهولاً فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.
وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخًا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

إطلاق نار مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي

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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو
سبق

قُتل 3 أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو، وفقًا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.
وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو، طبقاً لـ(RT).
وذكر آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح، وتفيد الأنباء، بأن شخصًا مجهولاً فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.
وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخًا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:43 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:14 PM

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو

صيحات استغاثة عند جسر كوزنيتسكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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693

قُتل 3 أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو، وفقًا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.
وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو، طبقاً لـ(RT).
وذكر آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح، وتفيد الأنباء، بأن شخصًا مجهولاً فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.
وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخًا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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