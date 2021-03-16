أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (جندي). ونبهت الإدارة على جميع المقبولين بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، والاطلاع على الدليل التوعوي والإجراءات الموضحة في بوابة "أبشر للتوظيف"، مع ضرورة إحضار الجوال على أن يكون مسجلا في تطبيق "صحتي" و"توكلنا"، ويسلّم في المعهد حين الحضور. ويمكن معرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير عبر الرابط: https://bit.ly/3cBOINF

إعلان نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة "جندي" فهد الغبيوي سبق 2021-03-16 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (جندي).



ونبهت الإدارة على جميع المقبولين بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، والاطلاع على الدليل التوعوي والإجراءات الموضحة في بوابة "أبشر للتوظيف"، مع ضرورة إحضار الجوال على أن يكون مسجلا في تطبيق "صحتي" و"توكلنا"، ويسلّم في المعهد حين الحضور.



ويمكن معرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير عبر الرابط: https://bit.ly/3cBOINF

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 06:28 PM

إعلان نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة "جندي" الاستعلام إلكترونياً من خلال بوابة "أبشر للتوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (جندي).



ونبهت الإدارة على جميع المقبولين بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، والاطلاع على الدليل التوعوي والإجراءات الموضحة في بوابة "أبشر للتوظيف"، مع ضرورة إحضار الجوال على أن يكون مسجلا في تطبيق "صحتي" و"توكلنا"، ويسلّم في المعهد حين الحضور.



ويمكن معرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير عبر الرابط: https://bit.ly/3cBOINF